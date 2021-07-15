الجغرافيا ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة: "أسهل من كل اللى فات"

كتب محمود راغب - تصوير كريم عبد العزيز

انتهى منذ قليل، امتحان مادة الجغرافيا، لطلاب الشعبة الأدبية، فى سادس أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021. ورصد "اليوم السابع" ردود فعل الطلاب على مستوى الامتحان، بلجان مدرسة طبرى الحجاز الثانوية، بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة، حيث ظهرت السعادة على وجوههم، وعبروا عن رضاهم من مستوى الامتحان، وأكد عدد كبير من الطلاب سهولة الامتحان قائلين: "أسهل من كل اللى فات".

كانت لجان مدرسة طبرى الحجاز الثانوية، بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة، قد شهدت إجراءات مشددة تزامنا مع استقبال طلاب الثانوية العامة فى خامس أيام امتحانات ماراثون الثانوية العامة، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية اليوم الأربعاء امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

وشهدت المدرسة إجراءات مشددة لمنع الغش والتنبيه على الطلاب بعدم الدخول بالموبايل وتفتيش بالعصا الإليكترونية، فضلا عن إجراءات احترازية من كشف حرارى وتباعد اجتماعى وتوفير كمامات وكحول والتأكيد على الطلاب بعدم التجمع على البوابات وسرعة الدخول للجان.

وانطلق فى العاشرة من صباح اليوم الخميس، اليوم السادس لماراثون امتحانات الثانوية العامة ، حيث يؤدى طلاب الشعبة الأدبية اليوم، امتحان مادة الجغرافيا، لمدة 3 ساعات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على حضور الطلاب قبل انطلاق الامتحان بـ 60 دقيقة، ومن يتأخر من الطلاب عن موعد الامتحان سوف يحتسب التأخير من الوقت المخصص للإجابة ويتحمل الطالب مسئوليته.

ورفعت مديريات التربية والتعليم فى المحافظات حالة الطوارئ، لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، وعقد المحافظون اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات للامتحانات، بحضور الأجهزة التنفيذية لتذليل العقبات أمام الطلاب خلال الامتحان، حيث تم التأكد من أن المدارس واللجان جاهزة لاستقبال الطلاب، حيث تم توفير كافة المستلزمات الطبية من مطهرات وكمامات لتأمين الطلاب ضد كورونا، إضافة إلى الأدوات الفنية لمكافحة الغش، منها توفير عصا إلكترونية فى اللجان لتأمين الطلاب قبل دخولهم وتفتيشهم بشكل كامل لمنع دخول أى وسائل إلكترونية تساعد على الغش داخل اللجان.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تجهيز 770 استراحة استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، موضحة أنه تم الانتهاء من تجهيز الاستراحات للمشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية، وفرشها وتزويدها بكافة وسائل المعيشة، وتم التنبيه على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير الاستراحات الملاحظين بصفة مستمرة وتوفير المطهرات.

وكشفت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم اختبار التابلت قبل الامتحان للتأكد من سلامتها فنيا وعدم العبث بها ويتم سحب التابلت فى حالة وجود أى تطبيقات أو لوجودها خارج المنظومة المؤمنة، كما يقوم الطالب بتظليل اجابته بالقلم الرصاص فى البابل شيت ثم يؤكد الإجابة بالقلم الجاف أسود أو أزرق مع كتابة الاسم وكود الامتحان ورقم الجلوس بنفس القلم الجاف بخط واضح، وفى حالة تلف ورقة البابل شيت لأى سبب يستطيع الطالب استبداله وقت الامتحان.

وأكدت وزاة التربية والتعليم، على الملاحظين بعدم اصطحاب صحف أو مجلات أو كتب داخل اللجنة أو اصطحاب التليفونات المحمولة أثناء تواجدهم باللجنة أو أى وسائل أخرى يشتبه فيها بأنها تساعد على الغش الإلكترونى أو الجماعى أو التسريب كما يحظر التدخين داخل اللجنة، كما أنه يجب على الملاحظ التأكد من عدم اصطحاب الطالب للتليفون المحمول، أو أى وسيلة حديثة تساعد على الغش الإلكترونى أو الجماعى أو تسريب الامتحان مثل سماعات البلوتوث، تحذير الطلاب بأسلوب هادئ بعدم الغش وعواقبة مع ضرورة توقيع الطالب على ورقة البابل شيت والبيانات الخاصة بكراسة الأسئلة وورقة الإجابة.

ووصل عدد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة إلى 649 ألفًا و387 طالبًا وطالبة، منهم 292 ألفًا و852 طالبًا وطالبة فى شعبة العلمى علوم و100 ألف و169 فى شعبة الرياضيات و256 ألفًا و366 طالبًا وطالبة فى الشعبة الأدبية، وعدد لجان امتحانات الثانوية العامة وصل إلى 2189 لجنة، منهم 1794 إلكترونية و395 ورقية.