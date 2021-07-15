التحريات: صراع على حراسة قطعة أرض وراء مقتل شخص فى مدينة نصر

كتب كريم صبحى

أكدت تحريات المباحث حول واقعة ضبط عاملين بتهمة قتل شخص، أن المتهمين قتلا المجنى عليه بسبب خلافات على الخفرة بمدينة نصر، ووجود سابقة حدوث مشاجرة مع المجنى عليه حول حراسة قطعة أرض محل البلاغ، وتشاجرا معه واشتدت الخلافات بينهم.

وأضافت التحريات، أن المتهمين بعد حدوث المشاجرة غادرا المكان الذى وقعت فيه المشاجرة، وعادا مرة أخرى لمحل البلاغ مستقلين السيارة ملك أحدهما، وأثناء تواجد المجنى عليه وبصحبته نجله قام أحدهما بإطلاق عيار نارى من بندقية آلية كانت بحوزته مُحدثاً إصابته التى أودت بحياته، ولاذا بالفرار، وبتكثيف عمليات البحث تم القبض عليهم.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، بإطلاق أعيرة نارية أمام إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، ووجود متوفى.

بالانتقال والفحص تبين وجود أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" متوفى إثر إصابته بطلق نارى، وبسؤال نجله، اتهم (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة القسم) بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات سابقة بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار- سيارة) المستخدمين فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.