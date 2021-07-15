البنتاجون: بعض المشتبه بصلتهم بإغتيال زعيم هايتى تلقوا تدريبات أمريكية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون " اليوم الخميس، أن بعض الجنود الكولومبيين السابقين البالغ عددهم 13 الذين تم اعتقالهم لصلتهم بإغتيال رئيس هايتي الأسبوع الماضي تلقوا تدريبات عسكرية من قبل الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد كين هوفمان، لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن التحقيق في التفاصيل لا يزال جاريا، لكن "تشير مراجعة قواعد بيانات التدريب لدينا إلى أن عددا قليلا من الأفراد الكولومبيين المعتقلين كجزء من هذا التحقيق شاركوا في برامج التدريب والتعليم العسكرية الأمريكية السابقة، أثناء خدمتهم كأعضاء نشطين في القوات العسكرية الكولومبية ".
واعتُقل ما مجموعه 15 كولومبيًا مشتبهًا بهم في مقتل الرئيس الهايتي جوفينيل مويس، إلى جانب مواطنين أمريكيين من أصل هايتي.
البنتاجون: بعض المشتبه بصلتهم بإغتيال زعيم هايتى تلقوا تدريبات أمريكيةالخميس، 15 يوليه 2021 05:32 م
البنتاجون
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون " اليوم الخميس، أن بعض الجنود الكولومبيين السابقين البالغ عددهم 13 الذين تم اعتقالهم لصلتهم بإغتيال رئيس هايتي الأسبوع الماضي تلقوا تدريبات عسكرية من قبل الولايات المتحدة.
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