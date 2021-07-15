اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 يوليه 2021 03:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

اعتقال 9 دواعش فى مناطق متفرقة بالعراق

الخميس، 15 يوليه 2021 01:42 م
اعتقال 9 دواعش فى مناطق متفرقة بالعراق القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، القبض على 9 إرهابيين في مناطق متفرقة من 4 محافظات.
وذكر رسول - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الخميس-، أنه بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تواصل قوات جهاز مكافحة الإرهاب بعزمها وإمكانياتها العالية عملياتها ضد بقايا تنظيم "داعش" الإرهابية، وتمكنت من إلقاء القبض على أربعة عناصر من التنظيم في مراكز وأقضية محافظة الأنبار غربي البلاد، كما باشرت القوات عملياتها في محافظتي كركوك و ديالى؛ ما أسفر عن إلقاء القبض على عنصرين إرهابيين".
وأضاف أن، قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من الإطاحة بثلاث عناصر إرهابية في أطراف العاصمة بغداد؛ ليصل بذلك عدد الإرهابيين المُلقى القبض عليهم إلى تسعة عناصر، مؤكدا أن جهاز مكافحة الإرهاب هو القوة الضاربة لسحق عناصر "داعش" الإرهابية أينما كانت، وأن الأيام القادمة ستكون أقسى وأمر على هذه العناصر المنهزمة.


العراق

داعش

داعش فى العراق

الجيش العراقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

داعش يهدد العراق من جديد.. جارديان: مقاتلو التنظيم يجمعون صفوفهم فى قلب بلاد الرافدين لاستعادة السيطرة على الأراضى.. يتحركون بشكل مستمر فى انتظار حشد الموارد الكافية.. والقوات الخاصة العراقية تلاحقهم جنوب كركوك

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 05:00 ص

مدفعية الحشد الشعبى تقصف مواقع لـ"داعش" شمالى العراق

الأحد، 02 مايو 2021 09:00 ص

بريطانيا تعلن تنفيذها هجوما على تنظيم داعش فى العراق الشهر الماضى

الخميس، 08 أبريل 2021 09:00 ص

خارجية قرغيزستان تعلن عودة العشرات من أبناء مسلحى داعش من العراق

الأربعاء، 17 مارس 2021 06:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة