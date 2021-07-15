ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات فى ألمانيا لـ 19 شخصا وانهيار مبان.. صور

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن 19 شخصا على الأقل قد لقوا مصرعهم وعشرات آخرين فى عداد المفقودين فى ألمانيا بعدما حولت الفيضانات العارمة الجداول والشوارع إلى سيول مستعرة، وكسحت السيارات وتسببت فى انهيار بعض المبانى.



فيضانات ألمانيا

وقالت السلطات فى مقاطعة أوسكيرخن الغربية، اليوم الخميس، إنه تم الإبلاغ عن ثمانى حالات وفاة هناك على صلة بالفيضانات. وتأثرت عمليات الإنقاذ بالانقطاع الجزئى لخطوط الهاتف واتصالات الإنترنت فى المنطقة التى تقع فى جنوب غرب كولونيا.



آثار الفيضان

وقالت الشرطة فى مدينة كويلنز الغربية، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم فى مقاطعة أهرويلر، وأن 50 شخصا محاصرين على أسطح منازلهم فى انتظار الإنقاذ.



غرق مناطق واسعة بسبب الفيضان

وانهارت ستة منازل ليلا فى قرية شولد، وقالت الشرطة إنه تم الإبلاغ عن اختفاء العديد من الأشخاص. وتقع شولد فى إيفل وهى منطقة بركانية من التلال والوديان الصغيرة جنوب غرب كولونيا.



فيضانات المانيا 2

وذكرت الوكالة أن حجم الدمار الكامل فى المنطقة ما زال غير واضح بعدما عزلت مياه الفيضان والانهيارات الطينية العديد من القرى، وجعل المرور عبر الطرق صعبا. وأظهرت مقاطع فيديو تم نشرها على السوشيال ميديا سيارات طافية فى الشوارع ومنازل منهارة جزئيا فى بعض المناطق.



غرق الشوارع

وأعلنت السلطات الطوارئ فى المنطقة بعد أيام من الأمطار الغزيرة التى أثرت أيضا على أجزاء كبيرة فى غرب ووسط ألمانيا، وأيضا فى الدول المجاورة، مما تسبب فى دمار واسع.



آثار الفيضان

وقالت الشرطة إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم فى حوادث منفصلة بعدما غرقت أقبية منازلهم بالماء فى كولونيا وكامين فوبرتال، حيث حذرت السلطات من احتمال انهيار سد. وأمرت السلطات فى مقاطعة راين سيج جنوب كولونيا بإخلاء عدة قرى أسفل خزان شتايناباتشتال وسط مخاوف من احتمال انهيار السد هناك أيضا.

كما غمرت الأمطار الغزيرة بشكل غير عادى مساحة فى شمال شرق فرنسا هذا الأسبوع، مما أدى إلى سقوط الأشجار وإغلاق عشرات الطرق. وتعطل طريق قطار إلى لوكسمبرج وقام رجال الإطفاء بإجلاء عشرات الأشخاص من منازلهم بالقرب من حدود لوكسمبرج والحدود الألمانية وفى منطقة ماران، وفقا للإذاعةا لمحلية فرانس بلو.

وفى بلجيكا، أدت الأمطار المستمرة طوال الليل إلى تفاقم الفيضانات فى شرق بلجيكا حيث تم الإبلاغ عن غرق شخص وفقدان أخر على الأقل.