اليوم السابع
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#ابطال_حياة_كريمة.. ومغردون: بنوا البلد من أول وجديد وأسر كتير حياتهم اتحسنت

الخميس، 15 يوليه 2021 07:33 م
#ابطال_حياة_كريمة.. ومغردون: بنوا البلد من أول وجديد وأسر كتير حياتهم اتحسنت مبادرة حياة كريمة
كتب محمد تهامى زكى

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أشاد العديد من رواد تويتر، بالمبادرة الرئيسية حياة كريمة، التى تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وذلك قبل كلمة الرئيس السيسى فى مؤتمر المبادرة، اليوم الخميس، من خلال هاشتاج #ابطال_حياة_كريمة.

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وتنوعت تغريدات المدونين من خلال الهاشتاج، حيث قالت منار: "حياة كريمة اخد بإيد سكان الأرياف وأقاصى الصعيد وقالهم إن البلد مبتنساش حد، واحدة من أكبر اللفتات الإنسانية والنقلات اقتصادية فى تاريخ مصر وفى عهد الرئيس السيسى".

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وقال أحمد صالح: "مئات الآلاف كانوا بيحلموا بأبسط صور العيشة الآدمية، دلوقتى ده بقالهم حق وحلمهم امتد للأبعد من البدائيات، اتعلم واشتغل واطمح لحياة أحسن ليك ولولادك، مع الوقت الآلاف هيتحولوا لملايين، وده وعد من الرئيس السيسى وبيتوفى كل يوم"، وقالت سماح: "هنشوف النهاردة أسر كتير حياتهم اتغيرت للأحسن، ولسه هتتحسن أكتر، الفضل يرجع لمبادرة حياة كريمة وجهود الدولة الكبيرة فيها".

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وقالت جومانا: "ميزانية ضخمة، وفرص عمل مهولة، عمال ومهندسين ودكاترة اتوزعوا على مناطق كتير جدا فى مصر وسدوا خانة الاحتياج بخدماتهم وشغلهم، ولسه المشوار بيكمل"، وقال محمد عماد: "شباب الأرياف والصعيد كانوا الأكثر عُرضة للأفكار المتطرفة وياما اتغسل دماغ كتير منهم، دلوقتى مع دعمهم ماديا من خلال مشاريع صغيرة وتوعيتهم من خلال عدد أكبر من المدارس وخدمات تغذى وعيهم، هنقدر نبنى حصن منيع ضد أى أفكار مسمومة، أبطال حياة كريمة بيبنوا البلد من أول وجديد".

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ابطال_حياة_كريمة

ابطال_حياه_كريمه

مبادرة حياة كريمة

حياة كريمة

القرى المصرية

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