اليوم السابع
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إطلاق اسم الشهيد ملازم أول عبدالله الحمامى على أحد مقرات مرور بورسعيد

الخميس، 15 يوليه 2021 01:35 م
إطلاق اسم الشهيد ملازم أول عبدالله الحمامى على أحد مقرات مرور بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مقر إدارة مرور بورسعيد، وقدم المحافظ واجب العزاء لرجال إدارة مرور بورسعيد فى استشهاد الملازم أول عبد الله الحمامى، والذى وافته المنية أول أمس أثناء تأدية عمله.

وأعلن محافظ بورسعيد عن إطلاق اسم الشهيد ملازم أول عبد الله الحمامى على أحد مقرات إدارة مرور بورسعيد، مؤكدا أن الشهيد عبد الله الحمامى كان نموذجآ مشرفآ للضابط الذى يتفانى ويخلص فى عمله، ومحبآ لوطنه، وكان يتمتع بالسيرة الطيبة والمودة مع زملائه فى العمل، داعيآ الله أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وغفرانه ويدخله فسيح جناته.

وكان محافظ بورسعيد، قد شارك مراسم تشييع جنازة شهيد الواجب الملازم أول عبد الله الحمامى ،والذى شيع جثمانه فى جنازة عسكرية من مسجد الكبير المتعال بحى الزهور تقدمها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والأجهزة الأمنية، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وعدد كبير من اهالى المحافظة وزملاء الشهيد.

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محافظ بورسعيد

إدارة مرور بورسعيد

استشهاد الملازم أول عبدالله الحمامى

إطلاق اسم الشهيد

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