اليوم السابع
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إصابة طفلة بكسور وكدمات بعد سقوطها من الطابق الثالث فى الهرم

الخميس، 15 يوليه 2021 11:25 م
إصابة طفلة بكسور وكدمات بعد سقوطها من الطابق الثالث فى الهرم إسعاف -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيبت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، نتيجة سقوطها من الطابق الثالث بالهرم، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد سقوط طفلة من الطابق الثالث بالهرم، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، اختل توازنها خلال اللعب وسقطت من الطابق الثالث، وأصيبت بعدة كسور وكدمات بأنحاء جسدها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث.


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أمن الجيزة

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