إخماد حريق مخزن بميناء غرب بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد فرج - محمد عزام

تلقت إدارة ميناء غرب بورسعيد مساء اليوم، الخميس، إشارة بنشوب حريق في أحد المخازن الصغيرة التابعة لشركة بورسعيد لتداول الحاويات وتم إبلاغ الحماية المدنية التي تعاملت مع الحريق على الفور.



حريق في احد المخازن

وقال بيان للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه قد تمت السيطرة على الحريق وتم إخماد النيران وتقوم حالياً الحماية المدنية بعملية التبريد لضمان عدم اشتعال أية نيران، ولم تحدث أية خسائر بشرية وفي انتظار تحقيقات الجهات الأمنية المعنية لمعرفة أسباب الحريق بعد السيطرة عليه كاملاً.

وإذ تهيب إدارة الميناء وسائل الإعلام بتحري الدقة بشأن تداول الخبر حيث أن الحريق نشب في مخزن صغير وليس مجمع صوامع أو غيره.

وانتقل إلى مكان الحريق 6 سيارات إطفاء برئاسة المقدم هانى المهدى رئيس قسم الإطفاء وسياراتين تابعتين لميناء بورسعيد حيث تمكن فريق الإطفاء من إخماد الحريق دون خسائر فى الأرواح .

ومن جانبه أكد المقدم هانى المهدى رئيس قسم الإطفاء بالحماية المدنية، أنه تم السيطرة على الحريق بالكامل دون خسائر في الأرواح وجارى عمليات التبريد داخل المخزن الذى يشمل على ملابس جاهزة وأقمشة وسيارات.

وعلى الفور تم تحرير محضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة للتأكد من الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق لمباشرة التحقيق.