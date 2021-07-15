إحلال وتجديد خط مياه الشرب بشارع النيل السياحى بالجيزة بتكلفة 4.5 مليون جنيه

كتب أحمد حسن

صرح المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم الإنتهاء من إحلال وتجديد خط مياه الشرب قطر 600 مم بشارع النيل السياحي بمحيط السفارة السعودية بالجيزة، وذلك لتحسين جودة المياه المقدمة للمواطنين.

وأوضح، أن خط المياه القديم تم إحلاله بخط مياه جديد قطر 600 مم من مادة الزهر المرن بطول 550 متر وبتكلفه 4.5 مليون جنيه، مما يحقق تقليل نسبة الفاقد من المياه، واستدامة خدمة مياه الشرب بتلك المنطقة.

وتابع بدوي، أن الشركة تعمل علي إحلال وتجديد خطوط المياه القديمة المتهالكة وفقاً لخطة الإحلال والتجديد بالشركة، مشيراً إلي حرص الشركة علي تحسين كفاءة خدمات مياه الشرب لضمان وصول المياه بكميات مناسبة وبجودة مميزة لكافة مواطني محافظة الجيزة.