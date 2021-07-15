اليوم السابع
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إحباط مخطط إرهابى لاستهداف المدنيين وأبراج الكهرباء فى نينوى بالعراق

الخميس، 15 يوليه 2021 03:17 م
إحباط مخطط إرهابى لاستهداف المدنيين وأبراج الكهرباء فى نينوى بالعراق القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت مديرية الإعلام الأمنى العراقي، اليوم الخميس إحباط مخطط إرهابي لاستهداف المدنيين وأبراج الكهرباء في محافظة نينوى.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المديرية قولها إن اللواء 30 في قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي أحبط مخططا إرهابيا لاستهداف المدنيين وأبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى، العملية تمت خلال قيام قوة من اللواء بتفكيك مجموعة من المقذوفات عددها 11 مقذوفاً في منطقة باريمة بمحافظة نينوى بناء على معلومات من جهاز الاستخبارات.

وأضافت "عناصر فلول (داعش) الإرهابي كانوا ينوون نقل تلك المقذوفات إلى مكان آخر لغرض استهداف المدنيين وأبراج نقل الطاقة الكهربائية".


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الإرهاب فى العراق

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