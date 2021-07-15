إحالة صاحب مخزن للمحاكمة لحيازته 28 ألف عبوة شاى فاسدة بعابدين

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة عابدين بإحالة صاحب مخزن لمحكمة الجنح لمحاكمته بتهمة الغش التجارى، وإدارة مخزن بدون ترخيص يحوى 28 ألف عبوة شاى مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

ونجحت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط مسئول مخزن مواد غذائية، بدائرة قسم شرطة عابدين، لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها وأخرى منتهية الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق غاشاً جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعثرت القوة داخل المخزن على 28 ألف عبوة شاى منتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف المتهم بإدارة المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .