أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في الكيمياء "فيديو"

كتبت شيماء سمير – تقديم: د. ياسمين عبد المنعم أبو مسلم مدرسة الكيمياء للثانوية العامة

يستعد طلاب القسم العلمي لامتحان مادة الكيمياء بعد غد السبت الموافق 17 من شهر يوليو، وفي ظل وجود نظام جديد للامتحانات، يشعر البعض منهم بالقلق والتوتر، الأمر الذي يدفعهم لمراجعة كافة المعلومات التي تم مذاكرتها طوال العام، وحرصًا من جريدة وموقع "اليوم السابع" على الدور الاجتماعي الذي تقدمه لطلاب الثانوية العامة كل عام، نقدم لكم مراجعات نهائية في كافة المواد الدراسية بالفيديو بالتعاون مع نخبة من أفضل الأساتذة في كل المواد، واليوم إليكم مراجعة مادة الكيمياء بالفيديو.