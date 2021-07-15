اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 09:04 م
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أبو منة "العامل المخلص" يحرص على نظافة مدرسته كمنزله.. وتعليم قفط بقنا تكرمه

الخميس، 15 يوليه 2021 07:50 م
أبو منة "العامل المخلص" يحرص على نظافة مدرسته كمنزله.. وتعليم قفط بقنا تكرمه تكريم الإدارة التعليمية للعامل المخلص
قنا فريق المحافظات

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تداول عدد من صفحات "فيس بوك" صورة لعامل بمدرسة قفط الثانوية بنين التابعة جنوب محافظة قنا يقوم بتنظيف المدرسة أثناء فترة الامتحانات بجدية وإخلاص ومثالية واحتفي المتابعون بإخلاصه وحبه للعمل.

وقال علي الراوي، مدرس، إن من الإخلاص حب العمل وعامل المدرسة ظهر عليه الجدية والإخلاص وكذلك الأمانة، حيث اعتبر المدرسة أكثر من منزله وداوم على نظافتها في كل الأوقات وكذلك حافظ على نظافتها أثناء فترة الامتحانات واحتفاء رواد التواصل الاجتماعي هو تكريم من الله.

وكرم ربيع عبد النعيم دنقل، مدير إدارة قفط التعليمية، ومحمد خليفة القرماني، وكيل الإدارة، العامل المثالى شاذلي عبد الراضي حسين، بمدرسة قفط الثانوية، الشهير بـ"أبو منة"، نظرا لتفانيه وجهوده المتميزة في العمل، تحت رعاية الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

 

 

 


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