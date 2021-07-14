اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 04:06 م
أكرم القصاص
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230 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية

الأربعاء، 14 يوليه 2021 03:18 م
230 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية اقتحام المسجد الأقصى - أرشيفية
أ ش أ

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اقتحم 230 مستوطنا باحات المسجد الأقصى المبارك اليوم الأربعاء، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
أوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات ضمت كل مجموعة نحو 20 مستوطنا، وتجولوا في باحاته ونفذوا جولات استفزازية.


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اقتحام المسجد الأقصى

فلسطين

القوات الإسرائيلية

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