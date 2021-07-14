230 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية

اقتحم 230 مستوطنا باحات المسجد الأقصى المبارك اليوم الأربعاء، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
أوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات ضمت كل مجموعة نحو 20 مستوطنا، وتجولوا في باحاته ونفذوا جولات استفزازية.
230 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى وينفذون جولات استفزازيةالأربعاء، 14 يوليه 2021 03:18 م
اقتحام المسجد الأقصى - أرشيفية
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اقتحم 230 مستوطنا باحات المسجد الأقصى المبارك اليوم الأربعاء، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
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