230 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية

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اقتحم 230 مستوطنا باحات المسجد الأقصى المبارك اليوم الأربعاء، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

أوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات ضمت كل مجموعة نحو 20 مستوطنا، وتجولوا في باحاته ونفذوا جولات استفزازية.