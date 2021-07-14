مصرع 68 شخصا وإصابة 1803 آخرين فى حوادث مرورية بالجزائر خلال أسبوع

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لقي 68 شخصا مصرعهم وأصيب 1803 آخرون إثر 1434 حادث مرور بالجزائر خلال الفترة من 4 إلى 10 يوليو الجاري.

وبحسب حصيلة أسبوعية أعلنتها، اليوم الثلاثاء، الحماية المدنية الجزائرية فإن أكبر حصيلة كانت في ولاية قسنطينة بمصرع 11 شخصا وإصابة 59 آخرين إثر 52 حادثا مروريا.

وأضافت أن وحدات الحماية المدنية قامت خلال نفس الفترة بـ 163 عملية توعية للمواطنين تذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 96 عملية تعقيم عامة شملت عدة منشآت عامة وخاصة والمجمعات السكنية والشوارع.

وأوضحت أن وحدات الحماية المدنية قامت بـ 3115 تدخلا لإخماد 2441 حريقا مختلفا، بالإضافة إلى 6948 تدخلا لتغطية 6293 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في خطر.