مصرع عامل بمحطة صرف صحى بشبين القناطر صعقا بالكهرباء

القليوبية - إبراهيم سالم

لقى عامل مصرعه، إثر تعرضه للصعق الكهربائى خلال العمل بمحطة صرف قرية السلمانية، جرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام وتولت النيابة التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية، إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر بوفاة عامل بالصرف الصحى إثر تعرضه لصعق كهربائي.

بالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لعامل يدعى " علي . م . أ " من قرية الشيخ عواجة طهطا سوهاج عامل بالصرف الصحى ، حيث صعقه التيار الكهربائى خلال العمل على ماكينة كهرباء بقرية السليمانية مركز شبين القناطر.

جرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بسؤال شهود العيان وطلب تحريات المباحث ومعاينة مكان الحادث والتصريح بدفن عقب مناظرة الطب الشرعى للجثة.