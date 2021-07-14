مزارعون صينيون يحصدون محصول الأرز الفضائى.. اعرف التفاصيل

ريهام عبد الله

بدأ المزارعون الصينيون فى حصاد أول محصول أرز فضائى، وهو النحصول الذى تم زراعة حبوب كانت قد أرسلتها الصين للقمر على متن مركبة فضائية.

وقال التلفزيون الصيني الحكومي إن الصين ترسل البذور إلى الفضاء، إذ أنها قد تتحور هناك بتأثير الأشعة الكونية وحالة انعدام الوزن، وفقا لموقع "RT".



حصاد الأرز_ أرشيفية

وأرسلت الصين 40 جراما من الأرز على متن مسبار "Chang’e 5" الصيني إلى القمر وأعادها إلى الأرض نهاية العام الماضي.

وكشفت الصين أن بعض البذور قد تتحور بعد تعرضها للأشعة الكونية وحالة انعدام الوزن، ما يؤدي إلى زيادة محصولها بعد عودتها إلى الأرض.

وبحلول عام 2008، تجاوزت المساحة الإجمالية لزراعة "المحاصيل الفضائية"، التي وافقت الصين على استخدامها، 2.4 مليون هكتار.

يشار إلى أن الصين صارت العام الماضي تبذل المزيد من الجهود في سبيل ضمان الأمن الغذائي. وقد زادت السلطة الصينية من حجم وارداتها ودعت المزارعين إلى الانتقال إلى مستوى أعلى للاكتفاء الذاتي في مجال المحاصيل الزراعية الأساسية.