محافظ جنوب سيناء يكرم 25 طالبا أوائل الشهادة الإعدادية

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء أوائل الشهادة الإعدادية بحضور المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء اللواء أيمن سكرتير عام المحافظة ومحمد عقل، مدير عام مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء خلال المجلس التنفيذى لمحافظة بالديوان العام طور سيناء بمنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية.

وأشاد بمستوى التعليم بجنوب سيناء الذى ارتفع نتيجة قلة الكثافة وإخلاص المدرسين فى عملهم وقال فودة، إنه فخور بما حققه طلاب جنوب سيناء من تفوق فى جميع المراحل التعليمية، مطالبا أوائل الشهادة الاعدادية بتكملة مسيرة تفوقهم فى الثانوية العامة.

وقال المحافظ إنه كرم قبل ذلك طلاب الثانوية العامة والآن منهم أطباء والمهندسين يخدمون المحافظة، والتقط الطلاب الصور التذكارية مع المحافظ وصور جماعية وقد بلغ عدد المكرمين من أوائل الشهادة الإعدادية 25 طالبا وطالبة.