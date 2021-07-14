محافظ الدقهلية يطلق مبادرة لبيع كيلو اللحمة بـ70 جنيها حتى أول أيام عيد الأضحى

الدقهليه شريف الديب

أطلق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مبادرة لتخفيض أسعار بيع اللحوم بمنافذ البيع الأهلية بالمنصورة ومراكز المحافظة، بحيث يكون سعر كيلو اللحوم 70 جنيها تخفيفا عن المواطنين.

وافتتح محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء، أحد منفاذ بيع اللحوم أمام استاد مدينة المنصورة، موضحًا أن البيع بالسعر المذكور حتي أول أيام عيد الأضحى المبارك، ومشيرًا إلى ضرورة حسن تعامل القائمين على العمل بالمنافذ مع الجمهور.

وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين بتكثيف حملات التفتيش والرقابة التموينية على كافة المنافذ لضمان التزمها بالبيع بالأسعار المقررة وضمان صلاحية المعروض حرصا على صحة وحياة المواطنين.