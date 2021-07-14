محافظ أسيوط يوجه بالمرور الدورى على مشروعات "حياة كريمة".. صور

أسيوط- هيثم البدرى

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري علي مراحل تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتأكد من مدي كفاءة وجودة الخامات والمعدات والأجهزة المستخدمة لضمان تحقيق أعلي معدلات النجاح والجودة والوصول إلي الهدف المرجو من هذه المبادرة والمتمثل في التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف، مشيراً إلي أهمية إحياء قيم المسئولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقري وتوابعها.

كان المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط قد قام بجولة تفقدية بمركز ومدينة منفلوط حيث تفقد مزرعة الثروة الحيوانية بقرية بني سند، كما تفقد مراحل إنشاء الوحدة البيطرية بقرية العزية ضمن مبادرة حياة كريمة، مشيداً بالتغيير الملموس الذي أحدثته المبادرة في توفير العيش الكريم للانسان المصري وحفظ كرامته وتقديم الخدمات له بكل سهولة ويسر . رافقه خلال الجولة حسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط والدكتور ممدوح بداري مدير مديرية الطب البيطري والدكتور صلاح علي قطب مدير عام إدارة الخدمات البيطرية بمديرية الطب البيطري بأسيوط ومحمود شامخ مدير الوحدة المركزية لحياة كريمة بالمحافظة ومسئولي المتابعة بالمركز والوحدات المحلية.