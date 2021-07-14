فودة يبحث ترتيبات إعلان جنوب سيناء أول محافظة حدودية خالية من الأمية خلال عام

جنوب سيناء- فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء صباح اليوم الأربعاء، الدكتور عاشور عمرى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، وذلك من أجل وضع اللمسات الأخيرة للخطة التنفيذية لمحو الأمية بمحافظة جنوب سيناء، تمهيدًا لإعلانها خالية من الأمية خلال عام.

وقدم المحافظ كل الشكر والتقدير للهيئة علي جهودها المبذولة في سبيل إعلان المحافظة خالية من الأمية؛ كما أفاد بأن المحافظة مستعدة لتقديم كافة الإمكانيات والخدمات للهيئة العامة لتعليم الكبار، لوضع الأطر التنفيذية لإعلان محافظة جنوب سيناء خالية من الأمية خلال عام.

وقد قال فودة بأن المحافظة ستقدم حافز مادى للدارس الناجح مبلغ ( ٢٥٠) جنيه، بالإضافة إلى (٢٥٠) جنيه مقدمة من الهيئة العامة لتعليم الكبار، كما ستقدم المحافظة حافز آخر للمعلم قدره (٢٥٠) جنيه إضافة للحافز المقدم من الهيئة.