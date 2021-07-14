اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 05:49 م
أكرم القصاص
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طلب يدها فى "العرض العسكرى".. جندى فرنسى يفاجئ حبيبته فى احتفالات العيد الوطنى.. فيديو

الأربعاء، 14 يوليه 2021 02:54 م
طلب يدها فى "العرض العسكرى".. جندى فرنسى يفاجئ حبيبته فى احتفالات العيد الوطنى.. فيديو العرض العسكرى فى فرنسا
وكالات الأنباء

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عرض جندى فرنسى الزواج على حبيبته وسط باريس، خلال البث المباشر قبل دقائق من وصول سيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون للمشاركة فى احتفالات يوم الباستيل، حسبما نقلت "سبوتنيك" الروسية.
 
وأظهر مقطع انتشر على منصات التواصل الاجتماعى في فرنسا،  كيف جثا الجندى مرتديا زيه الرسمى على ركبته وتحدث قليلا مع حبيبته ثم ألبسها خاتما في يدها اليسرى وسط تصفيق المتفرجين المبتهجين.
 
وعلقت قيادة الجيش على المناسبة عبر تويتر قائلة: "كل شىء ممكن لجنودنا فى العيد الوطنى. تهانينا".
 
وقالت متحدثة باسم القوات البرية إنه سُمح لصديقة الجندي بعبور طوق أمني بعدما علم الجنود بنية رفيقهم.
 
وجاء طلب الزواج بينما كان جنود من القوات المسلحة يستعدون للعرض العسكري التقليدي الذي يقام اليوم، ولمرور قافلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على امتداد شارع الشانزليزيه الذي يربط بين قوس النصر وساحة الكونكورد.

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