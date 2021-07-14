طلب يدها فى "العرض العسكرى".. جندى فرنسى يفاجئ حبيبته فى احتفالات العيد الوطنى.. فيديو

وكالات الأنباء

عرض جندى فرنسى الزواج على حبيبته وسط باريس، خلال البث المباشر قبل دقائق من وصول سيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون للمشاركة فى احتفالات يوم الباستيل، حسبما نقلت "سبوتنيك" الروسية.

وأظهر مقطع انتشر على منصات التواصل الاجتماعى في فرنسا، كيف جثا الجندى مرتديا زيه الرسمى على ركبته وتحدث قليلا مع حبيبته ثم ألبسها خاتما في يدها اليسرى وسط تصفيق المتفرجين المبتهجين.

Une demande en mariage inattendue #EnDirect des Champs-Élysées ce #14Juillet juste avant le Défilé ?



Tout est possible avec nos soldats le jour de la #FêteNationale.

Toutes nos félicitations ❤️ pic.twitter.com/o2oZiz4gcj — Armée de Terre (@armeedeterre) July 14, 2021

وعلقت قيادة الجيش على المناسبة عبر تويتر قائلة: "كل شىء ممكن لجنودنا فى العيد الوطنى. تهانينا".

وقالت متحدثة باسم القوات البرية إنه سُمح لصديقة الجندي بعبور طوق أمني بعدما علم الجنود بنية رفيقهم.

وجاء طلب الزواج بينما كان جنود من القوات المسلحة يستعدون للعرض العسكري التقليدي الذي يقام اليوم، ولمرور قافلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على امتداد شارع الشانزليزيه الذي يربط بين قوس النصر وساحة الكونكورد.