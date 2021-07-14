اليوم السابع
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ضبط 5 عاطلين انتحلو صفة شرطيين لسرقة منزل فى المنوفية

الأربعاء، 14 يوليه 2021 11:01 م
ضبط 5 عاطلين انتحلو صفة شرطيين لسرقة منزل فى المنوفية حبس - ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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واقعة غريبة شهدتها قرية عرب أبوذكري التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، عندما أقدم  5 من عاطلين بانتحال صفة شرطيين، ودخلوا أحد المنازل بالقرية لتفتيشها، وقاموا بسرقة عدد من محتويات الشقة والتي تكونت من مبلغ مالي ومشغولات ذهبية وهواتف محمولة ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
وكان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارامن العميد يوسف فخير مأمور قويسنا، يفيد بتحرير أحد المواطنين مقيم بقرية عرب أبوذكري بدائرة المركز، محضرا يفيد بقيام عدد من الأشخاص بسرقة منزل بعد حديثهم معه أنهم شرطين، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
على الفور قرر اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، فريق بحث جنائي برئاسة العميد رصاص مفتش مباحث قسم شرطة بركة السبع وقويسنا، وتم ضبط المتهمين والذين اعترفوا تفصيليا بارتكاب الواقعة وكيفية التخطيط لها بمساعدة اثنين من أبناء القرية التي حدثت بها الواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين، والتي أمرت بحبس المتهمين علي ذمة التحقيقات.

محافظة المنوفية

مدير أمن المنوفية

مركز قويسنا

سرقة منزل

عاطلين انتحلو صفة شرطين

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