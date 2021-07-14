ضبط 165 قطعة سلاح و183 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية :

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط 165 قطعة سلاح نارى، بحوزة 139متهم، عبارة عن 15 بندقية آلية، و24 بندقية خرطوس، 118 فرد محلى، 8 طبنجات، و264 طلقة متنوعة، 15 خزينة متنوعة، 194 قطعة سلاح أبيض,.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 81244 حكم قضائى، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط تشكيل عصابى ضم متهمين، ارتكبا 9 حوادث.

كما أسفرت الحملات فى مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط (183) قضية مخدرات، بإجمالي (193) متهم ضُبط خلالها، وضبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت (14,844 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (9٫769 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 4٫653 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (607جرام)، كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (570 جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (250 جرام)، كمية من الأفيون وزنت (75 جرام)، كمية من شابو وزنت (601 جرام)، كمية من الآيس وزنت (55 جرام)، كمية من الفودو وزنت (50 جرام)، و 1348 قرص مخدر.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط (22) متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (25) متهما، فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة ضبط (329) دراجة نارية مخالفة، فى مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط (18752) مخالفة مرورية متنوعة.

واسفرت الحملة فى مجال فحص السائقين فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية