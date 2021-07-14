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شكرى يبحث مع نظيره الماليزى الإعداد للجنة المشتركة المقرر عقدها فى كوالالمبور

الأربعاء، 14 يوليه 2021 06:05 م
شكرى يبحث مع نظيره الماليزى الإعداد للجنة المشتركة المقرر عقدها فى كوالالمبور وزير الخارجية سامح شكرى يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية ماليزيا
كتب : أحمد جمعة

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تلقى وزير الخارجية، سامح شكرى، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من نظيره وزير خارجية ماليزيا “هشام الدين حسين”، حيث تباحثا حول مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مجمل المجالات والدفع بها قدماً لآفاق أرحب. كما تناولا الإعداد للجنة المشتركة على مستوى وزيريّ الخارجية المقرر عقدها في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والترتيبات ذات الصلة في هذا الشأن، بما في ذلك الاجتماع الأول للمشاورات السياسية بين كبار مسئولي وزارتي خارجية البلدين المقرر عقده بالقاهرة.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أكدا الحرص على الارتقاء بالعمل المشترك ومواصلة الدفع قُدماً بمسار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وأعربا عن أهمية استمرار التشاور لتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام.

 


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