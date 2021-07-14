اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يوليه 2021 01:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"شكرى" يؤكد دعم مصر للبنان ويدعو لضرورة تغليب الأطراف اللبنانية للمصلحة العليا

الأربعاء، 14 يوليه 2021 12:02 م
"شكرى" يؤكد دعم مصر للبنان ويدعو لضرورة تغليب الأطراف اللبنانية للمصلحة العليا وزير الخارجية سامح شكرى يستقبل سعد الحريرى
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل وزير الخارجية، سامح شكرى، في قصر التحرير، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريرى، مؤكدا دعم مصر للبنان الشقيق للخروج من الوضع الحالي، وضرورة تغليب كافة الأطراف اللبنانية للمصلحة العُليا للبنان بمنأى عن أي مصالح ضيقة.

وزير الخارجية سامح شكرى فى استقبال الحريرى
وزير الخارجية سامح شكرى فى استقبال الحريرى

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، صورا عبر "تويتر" تبرز استقبال وزير الخارجية سامح شكرى لرئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريرى في قصر التحرير وسط القاهرة.

وزير الخارجية يستقبل سعد الحريرى
وزير الخارجية يستقبل سعد الحريرى
 
وزير الخارجية يستقبل سعد الحريرى (2)
 
وزير الخارجية يستقبل سعد الحريرى (1)
 

 

 


مصر

اخبار مصر

وزاره الخارجيه

وزير الخارجيه

سامح شكرى

سعد الحريرى

اخبار لبنان

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة