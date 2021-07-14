اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يوليه 2021 03:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

شاهد احتفال الطلاب الوافدين بجامعة المنصورة بتخرجهم أمام الكلية.. فيديو

الأربعاء، 14 يوليه 2021 02:59 م
شاهد احتفال الطلاب الوافدين بجامعة المنصورة بتخرجهم أمام الكلية.. فيديو احتفال الطلاب الوافدين بتخرجهم من جامعة المنصورة
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفل عدد من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، بتخرجهم من الكلية هذا العام، حيث نظموا احتفالية بالغناء والرقص، وأطلقوا بخاخات الألعاب تعبيرا عن الابتهاج .

وتجمع العشرات من الطلاب الوافدين من مختلف الدول العربية، أمام المدخل الرئيسى لكلية الاسنان، ورددوا الأغانى العربية والفلكولور العربى ، تعبيرا عن الفرحة للاحتفال بتخرجهم .

يذكر أن الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، أشاد بجهود الطلاب العرب طوال العام فى ظل ظروف استثنائية خلال جائحة كورونا، وقدرتهم على تخطى الصعاب وصولا للتخرج .

وأثنى رئيس جامعة المنصورة على جهد كافة العاملين والطلاب الوافدين وبدعم كلية الطب وإدارة الجامعة، حتى تم تطوير التعليم .

وطالب الدكتور محمد عطية كل الخريجين الوافدين، بالتواصل الدائم مع الكلية سواء فى مجال البحث العلمي ، أو الحصول على دورات تدريبية .

 


الدقهليه

جامعة المنصورة

احتفال الطلاب بتخرجهم

الطلاب الوافدين بجامعة المنصورة

رئيس جامعة المنصورة

تخرج الطلاب الوافدين

كلية الاسنان بطب المنصورة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعة المنصورة تكرم محمد غنيم وجمال شيحة ضمن 87 من علمائها.. صور

الإثنين، 12 يوليه 2021 07:36 م

وزير التعليم العالى: بدء الدراسة بجامعة المنصورة الأهلية العام الدراسى المقبل

السبت، 10 يوليه 2021 02:45 م

جامعة المنصورة تفتتح 3 مراكز اختبارات إلكترونية بقدرة 2400 جهاز بـ45 مليون جنيه

الأربعاء، 07 يوليه 2021 01:12 ص

احتفاء كبير بحسام غالى بمؤتمر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب فى جامعة المنصورة

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 07:28 م

جامعة المنصورة تستضيف اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 06:43 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة