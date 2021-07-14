شاهد احتفال الطلاب الوافدين بجامعة المنصورة بتخرجهم أمام الكلية.. فيديو

الدقهلية - شريف الديب

احتفل عدد من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، بتخرجهم من الكلية هذا العام، حيث نظموا احتفالية بالغناء والرقص، وأطلقوا بخاخات الألعاب تعبيرا عن الابتهاج .

وتجمع العشرات من الطلاب الوافدين من مختلف الدول العربية، أمام المدخل الرئيسى لكلية الاسنان، ورددوا الأغانى العربية والفلكولور العربى ، تعبيرا عن الفرحة للاحتفال بتخرجهم .

يذكر أن الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، أشاد بجهود الطلاب العرب طوال العام فى ظل ظروف استثنائية خلال جائحة كورونا، وقدرتهم على تخطى الصعاب وصولا للتخرج .

وأثنى رئيس جامعة المنصورة على جهد كافة العاملين والطلاب الوافدين وبدعم كلية الطب وإدارة الجامعة، حتى تم تطوير التعليم .

وطالب الدكتور محمد عطية كل الخريجين الوافدين، بالتواصل الدائم مع الكلية سواء فى مجال البحث العلمي ، أو الحصول على دورات تدريبية .