شاب نوبى يحتفل بمولوده الأول من زوجته الفرنسية فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

احتفل الشاب النوبى صابر أحمد عسكر، من أبناء محافظة أسوان، بقدوم مولوده الأول من زوجته الفرنسية الجنسية "مانو" والتى أشهرت إسلامها وأطلقت على نفسها اسم "أونتى" وتعنى القمر باللغة النوبية.

وقال "عسكر"، لـ"اليوم السابع"، إن الله رزقه بمولود ذكر أسماه "إبراهيم" من زوجته "أونتى" الفرنسية الأصل والتى تزوجها منذ عام مضى، بعد قصة حب جمعت بينهما على أرض النوبة محافظة أسوان، وقررت "مانو" الاسم القديم لزوجته أن تفضل البقاء والعيش معه، بعد إسلامها وتغيير اسمها إلى "أونتى".

وشهد العام الماضى فرحة واحتفالات من أبناء النوبة وأهالى محافظة أسوان، داخل جزيرة "هيسة" النوبية، بعد إشهار سيدة فرنسية إسلامها وزوجها من رجل نوبى مسلم، بعد قصة حب بينها وبين زوجها النوبى واعتناقها الإسلام رغبة فى ذلك دون إكراه أو إجبار من زوجها المسلم.