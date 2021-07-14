اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يوليه 2021 10:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

سعد الحريرى يبدأ زياره إلى مصر لبحث آخر المستجدات فى المنطقة

الأربعاء، 14 يوليه 2021 09:10 ص
سعد الحريرى يبدأ زياره إلى مصر لبحث آخر المستجدات فى المنطقة سعد الحريرى
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريرى اليوم الأربعاء، زيارة الى مصر، يلتقى خلالها عددا من كبار المسئولين.

 وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامى لـ" سعد الحريرى" نقلته وكالة الأنباء اللبنانية،  يبحث خلال الزيارة آخر المستجدات والاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

يذكر أن وزارة الخارجية أعلنت فى بيان، أن سامح شكري وزيـر الخارجية، يستقبل الأربعاء، سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، وذلك لعقد جلسة مباحثات بقصر التحرير.

ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية سامح شكرى مع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف آخر التطورات السياسية الخاصة بتشكيل حكومة لبنان والملفات ذات الاهتمام المشترك.


مصر

سعد الحريرى

زياره سعد الحريرى لمصر

لبنان

العلاقات المصريه اللبنانيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة