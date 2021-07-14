سائق يشعل النار بتوك توك ويلقى بنفسه فى نهر النيل بالعياط

أشعل سائق النار بالتوك توك الخاص به، ثم ألقى بنفسه في نهر النيل بالعياط، مما أسفر عن مصرعه، لمروره بأزمة نفسية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وكشف ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل في العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وذكر شهود عيان، أن سائق أشعل النار بالتوك توك الخاص به، مما أسفر عن تفحمه، ثم ألقى بنفسه في نهر النيل، ليلقى مصرعه غرقا.

أضاف شهود العيان أنهم حاولوا إنقاذه إلا أنهم فشلوا في منعه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.