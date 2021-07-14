زى النهاردة.. الجنايات تفض أحراز المتهمين بتنظيم "داعش إسكندرية" الإرهابى

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة من 3 سنوات، يوم 14 يوليو 2018، فضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أحراز محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابى.

وخلال تلك الجلسة فضت المحكمة ، حرزا عبارة عن فيديو يظهر قيام متهم بوضع قنبلة داخل أحد المحلات بالإسكندرية.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابي" وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقى تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم (داعش) فى سوريا وليبيا.