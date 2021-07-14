رايحة فين يا حاجة رايحة أزور النبى.. فنان الأقصر محمود جمعة يروى قصته مع أغانى التراث

الأقصر – أحمد مرعى

أجرى تليفزيون اليوم السابع، لقاء مع الفنان الأقصرى محمود جمعة، صاحب أشهر أغانى لموسم الحج، الذي قدمه منذ أكثر من 12 سنة للحجاج لدى عودتهم من الرحلة المقدسة لموسم الحج فى المملكة العربية السعودية، حيث أحيى حفلات الحجاج على مر السنوات الماضية فى مدن وقرى جنوب الصعيد بتلك الأغاني التراثية المميزة.

ويقول الفنان محمود جمعة لـ"اليوم السابع"، أنه بدأ رحلة الفن والأغاني التراثية والشعبية الصعيدية منذ 27 عاماً مضت، حيث بدأ طريقه بتعلم "فن الكف الصعيدي" الفن الأشهر فى جنوب الصعيد، والذي يقدم خلاله أغاني تراثية وكلمات ارتجالية عن الأمور التي يختارها الشباب خلال الاحتفالية من حفل زفاف وحفلات متنوعة، كما قام بعمل شريط خاص بموسم الحج مكون من 8 أغانى منها "رايحة فين يا حاجة"، و"ادعيلى يا أمى" و"خدونى معاكم للنبى"، و"على الشط استنى يا سفينه" و"مبروك ياحاج"، و"ياحاج هنيالك"، حيث أن جميع الأغانى تحاكي رحلة الحج كاملة بين المزارات والطقوس الخاصة بموسم الحج ورحلة الحجاج من مصر للملكة العربية السعودية.

وأكد الفنان الأقصرى محمود جمعة، أنه تعلم الفن الشعبى الصعيدى من كبار نجوم الصعيد، ومنهم "أحمد برين وأحمد العجوز ورشاد عبد العال" وغيرهم من كبار المطربين التراثيين فى صعيد مصر، موضحاً أنه يحمل على كتفيه فى تلك السنوات هم الفن الشعبي التراثي الصعيدي ويقدمه في مختلف الحفلات والفعاليات بقصور الثقافة ومراكز الشباب والحفلات الخاصة بالمواطنين من حفلات زفاف وموالد وغيرها فهو اللون الصعيدي الأصيل الذي يعشقه الصعايدة فى مختلف أرجاء مصر.