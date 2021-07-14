اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 03:39 م
أكرم القصاص
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حديقة ممشى النصر بالغردقة أكبر أماكن التنزه والفسحة بالمدينة للزوار والمواطنين.. فيديو

الأربعاء، 14 يوليه 2021 03:28 م
حديقة ممشى النصر بالغردقة أكبر أماكن التنزه والفسحة بالمدينة للزوار والمواطنين.. فيديو حديقة ممشى النصر بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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حديقة ممشى النصر بمدينة الغردقة، تعد أكبر وأفضل مناطق التنزه للمواطنين وزوار المدينة القادمين من المحافظات المختلفة، حيث يقع ممشى النصر بوسط المدينة ويعد من أفضل مناطق التنزه.

وتعد حديقة ممشى النصر التى تم إنشاؤها فى عهد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر السابق، حيث كان الهدف من الإنشاء هو خلق أماكن تنزه لأهالى المناطق القريبة من شارع النصر وكذلك أماكن لألعاب الأطفال بداخله ومساحات خضراء.

ويعد ممشى النصر بالغردقة من الأماكن التى يفضلها الكثير من الأسر لقضاء وقت ممتع مع أفراد أسرتهم فى المساء أكثر من فترات النهار، وكذلك لمة العيلة وتناول وجبة الإفطار فى رمضان داخل ممشى النصر.

يضم ممشى النصر بنهايته مسرح كبير تم إنشاؤه لإقامة الاحتفالات به والخاصة بالعاصمة ، وكان آخر احتفال به منذ أكثر من عام وهو مشاهدة مباراة مشاركة مصر فى المبارايات العالمية مثل كأس العالم وكذلك كأس الأمم الإفريقية.

أشجار-كثيفة-ونباتات-بحديقة-النصر-بالغردقة
أشجار كثيفة ونباتات بحديقة النصر بالغردقة

 

حديقة-النصر-بالغردقة-أكبر-متنزهات
حديقة النصر بالغردقة أكبر متنزهات

 

ممشى-حديقة-النصر-بالغردقة
ممشى حديقة النصر بالغردقة

 


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