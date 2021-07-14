اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 06:35 م
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حبس عاطل لحيازته كمية من الهيروين بالعامرية بقصد الاتجار

الأربعاء، 14 يوليه 2021 05:55 م
حبس عاطل لحيازته كمية من الهيروين بالعامرية بقصد الاتجار حبس- أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد ترويجها علي عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

 

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاطه الإجرامي في الاتجار بمخدر الهيروين متخذا دائرة قسم شرطة العامرية ثان مسرحا لترويجها.
 
 
عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض عليه، حال تواجده بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد ترويجها علي عملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 
 

 


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