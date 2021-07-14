تعرف على درجات الحرارة العظمى والمحسوسة بالمحافظات حتى الإثنين

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 إلى الإثنين المقبل.



وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة حتى الإثنين المقبل كما يلى:-



- درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 14 يوليو:



القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة



السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة



جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42



شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 39



جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42





- درجات الحرارة المتوقعة الخميس 15 يوليو :



القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39



السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة



جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43



شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 40



جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42



- درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 16 يوليو :



القاهرة والوجه البحرى العظمى 39 درجة المحسوسة 41



السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة



جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43



شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42



جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43



- درجات الحرارة المتوقعة السبت 17 يوليو :



القاهرة والوجه البحرى العظمى 39 درجة المحسوسة 41



السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة



جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 44



شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42



جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45





- درجات الحرارة المتوقعة الأحد 18 يوليو :



القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة المحسوسة 40



السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة



جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 44



شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42



جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46



- درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 19 يوليو :



القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة المحسوسة 40



السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة



جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 43



شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42



جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46











