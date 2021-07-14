اليوم السابع
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تشديدات فى التفتيش بلجان الثانوية لمنع دخول الوسائل الإلكترونية لمواجهة الغش

الأربعاء، 14 يوليه 2021 10:05 ص
تشديدات فى التفتيش بلجان الثانوية لمنع دخول الوسائل الإلكترونية لمواجهة الغش طلاب الثانوية العامة
كتب سيد الخلفاوى

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شددت مدرسة قومية العجوزة اجراءات دخول طلاب الثانوية العامة ، الشعبة العلمية، لجان الامتحانات مع تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ويؤدى الطلاب اليوم الامتحان فى مادة الرياضة البحتة "جبر وهندسة فراغية"، ويبدأ الامتحان الساعة 10 صباحا ويستمر لمدة ساعتين، وينتهى الساعة 12 ظهرا.

ويتسلم الطالب قبل الدخول للجنة كمامة وكيس جيل معقم، مع التفتيش بالعصا الإلكترونية للكشف عن المعادن، والكشف عن اى وسائل الكترونية لمنع الغش.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد آخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .
 

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