بوتين وكيرى يؤكدان على وجود مواقف متقاربة لدى موسكو وواشنطن حول المناخ

وكالات الأنباء

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسى الأمريكى لشؤون المناخ جون كيرى أكدا خلال اتصال هاتفى بينهما وجود مواقف متقاربة بين بلديهما إزاء القضايا المناخية.

وجاء في بيان للرئاسة الروسية، نقلته "روسيا اليوم"، أن كيري الذى يتواجد فى موسكو فى زيارة عمل، أخبر الرئيس الروسي بلقاءات أجراها مع زملائه الروس، تناولت جوانب مختلفة من الأجندة المناخية الدولية.

وتابع البيان أن بوتين أشار إلى أن روسيا "تولى أهمية كبيرة بتحقيق أهداف اتفاقية باريس وتدعو إلى حوار غير مسيس ومهني في هذا المسار".

وأشار الكرملين أن الطرفين تناولا في هذا السياق التحضيرات لعقد الدورة الـ 26 لمؤتمر أطراف المعاهدة الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي، والتي ستعقد في مدينة جلازجو الاسكتلندية من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر 2021، وذلك "مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات القومية في مجال إزالة الكربون."

وختم البيان بالقول إن الجانبين أقرا بأن "الملف المناخي يعتبر مجالا من المجالات التي توجد فيها لدى روسيا والولاياتالمتحدة مصالح مشتركة ومواقف متقاربة