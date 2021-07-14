وأوضح بوتين -في تعليقه على المقال الذي نشره مؤخرا عن "الوحدة التاريخية للروس والأوكرانيين"- أنه من المهم بالنسبة لروسيا هو ليس سياسات الدول المجاورة، وبينها أوكرانيا، بل المهم هو ألا تظهر مخاطر تهدد أمن روسيا.



وشدد الرئيس الروسي -في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- على استعداد بلاده للشراكة مع الدول المجاورة، ضاربا المثل في ذلك بالعلاقات مع بيلاروس وكازاخستان.