اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يوليه 2021 03:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الهجرة: مصرع 1146 شخصاً أثناء محاولتهم الوصول لأوروبا خلال النصف الأول من عام 2021

الأربعاء، 14 يوليه 2021 03:08 ص
الهجرة: مصرع 1146 شخصاً أثناء محاولتهم الوصول لأوروبا خلال النصف الأول من عام 2021 مهاجرين - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الأربعاء، أن عدد المهاجرين الذين قضوا فى البحر أثناء محاولتهم الوصول سراً إلى أوروبا تضاعف هذا العام، مطالبة الدول باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه المأساة، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وقالت المنظمة في تقرير إن ما لا يقل عن 1146 شخصاً لقوا حتفهم في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا خلال النصف الأول من عام 2021، أى أكثر من ضعف العدد الذي سجل في نفس الفترة من العام (513 وفاة)، فى حين وصل عدد الوفيات في النصف الأول من العام 2019 إلى 674 وفاة.

ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أن "المنظمات المدنية العاملة فى البحث والإنقاذ واصلت الاصطدام بعقبات كبيرة، إذ إن أغلبية قواربها عالقة فى الموانئ الأوروبية بسبب قرارات مصادرة إدارية وإجراءات جنائية وإدارية ضد أفراد طواقمها".

وأشار التقرير أيضاً إلى أن الزيادة في الوفيات تأتي في وقت تتزايد عمليات اعتراض القوارب التي تقل مهاجرين قبالة سواحل شمال إفريقيا، ومنذ سنوات تقوم إيطاليا والاتحاد الأوروبى بتمويل جهاز خفر السواحل الليبية وتدريبه وتجهيزه لمنع المهربين من جلب أعداد إضافية من المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا بحراً.

كما تقدم سفينة تابعة للبحرية الإيطالية من مرساها فى طرابلس مساعدة فنية لخفر السواحل الليبيين.

 


مهاجرين

أوروبا

ليبيا

الهجرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شجار جماعي في موسكو بين مهاجرين من دول آسيا الوسطى

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 11:55 ص

إيطاليا تسمح لسفينة تقل 572 مهاجرا غير شرعيا بالرسو فى صقلية

السبت، 10 يوليه 2021 09:00 م

خفر السواحل الليبى ينقذ 31 مهاجرًا غير شرعى

السبت، 10 يوليه 2021 01:00 ص

وصول 600 مهاجر إلى جنوب إيطاليا بعد إنقاذهم فى عرض البحر المتوسط

الجمعة، 09 يوليه 2021 10:00 م

منظمة الهجرة الدولية تشيد بدور مصر فى ملف المهاجرين واللاجئين.. رئيس المنظمة: الدولة المصرية رائدة فى الاتفاق العالمى.. ومسؤول صحة المهاجرين: من أكثر الدول التزاما والقاهرة نجحت فى تطعيم 10 آلاف و423 مهاجرا

الأربعاء، 07 يوليه 2021 06:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة