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المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بترويج الهيروين فى دار السلام

الأربعاء، 14 يوليه 2021 11:51 ص
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بترويج الهيروين فى دار السلام محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة نجار مسلح بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتجاره في جوهر الهيروين المخدر في دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض، وهشام الدرندلي، ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.
 
وكشف أمر  الإحالة قيام المتهم "نجار مسلح" بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، بإحراز جوهر الهيروين المخدر للاتجار فيه في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
 
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
 
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

ترويج المخدرات

السجن المشدد

جنايات القاهره

اخبار الحوادث

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