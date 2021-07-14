المرور يضبط 6179 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي - إيهاب المهندس

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 6179 مخالفة مرورية متنوعة.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 2540 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 142 مخالفة السير بدون تراخيص، و6 مخالفة موقف عشوائى، 15مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.