المجتمع المدني يدعم مستشفيات الغربية بأجهزة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية عن دعم وتبرع إحدي شركات البترول وتنمية الأعمال لمديرية الصحة ، بعدد 10 مونيتور و7 باى باب الى مستشفى زفتى العام ، وكذا 6 مونيتور و3 باى باب الى مستشفى حميات زفتى وتسلمها الدكتور هشام شيحة مدير عام الطب العلاجي وتوزيعها علي المستشفيات الأكثر إحتياجًا وذلك لتحسين الخدمه الصحيه وزيادة أسرة العنايه بالمستشفيات وسيتم تشغيل هذه الأجهزة والاستفادة منها خلال الفترة القادمة .

كما توجه وكيل الوزارة، بالشكر والتقدير للجهود المبذولة من رجال ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة، للدعم المتواصل لمنظومة الصحة بالمحافظة، بهدف تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفيات الصحة بالمحافظة.

ومن ناحية أخرى قال الدكتور هشام شيحة، إنه قد تم تفعيل خدمة الحجز بالعيادات الخارجيه بمستشفى زفتى العام عن طريق تخصيص رقم واتس آب من قبل الإدارة وذلك تخفيفا عن المواطنين ورفع المعاناه عنهم وكذلك إتباع الإجراءات الاحترازية وذلك بالرد برساله إلى تليفون المريض للعياده المطلوب الحجز عليها بالموعد والتاريخ لتجنب الزحام بالعيادات.