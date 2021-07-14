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الطائرات الفرنسية تزين سماء باريس بالعلم الوطنى فى يوم الباستيل.. فيديو

الأربعاء، 14 يوليه 2021 12:01 م
الطائرات الفرنسية تزين سماء باريس بالعلم الوطنى فى يوم الباستيل.. فيديو الطائرات فى سماء فرنسا
كتب آسر أحمد

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تحتفل فرنسا، اليوم 14 يوليو، بالعيد الوطني الفرنسي "يوم الباستيل"، وحرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على توثيق احتفالات بلاده بهذه المناسبة، ونشر فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، يظهر من خلاله الطائرات الفرنسية وهي ترسم العلم الفرنسي في سماء باريس.

ووجه ماكرون رسالة تهنئة للشعب الفرنسي بمناسبة احتفالات العيد الوطنى الفرنسى، حيث كتب تغريدة منذ قليل عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر قائلاً "14 يوليو سعيد لكم جميعاً، تحيال الجمهورية، تعيش فرنسا".

وكان احتفال الفرنسيون بيوم الباستيل يعتبر الخطوة الأولى لقيام الثورة الفرنسية، التى أدت فى النهاية إلى إقامة الدولة، ففى 14 يوليو اقتحم أكثر من 8000 شخص من الرجال والنساء، قلعة السجن فى باريس، المعروفة باسم سجن "الباستيل"، وذلك للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين المحتجزين هناك.

احتفالات الفرنسيين
احتفالات الفرنسيين
الطائرات فى سماء فرنسا
الطائرات فى سماء فرنسا
كان قد أعلن الرئيس الفرنسي، أن التطعيم ضد فيروس كورونا سيكون إلزاميا لبعض الفئات بحلول شهر سبتمبر المقبل، وغرد ماكرون على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "سيكون التطعيم إلزاميًا بحلول 15 سبتمبر لجميع مقدمي الرعاية والموظفين في المستشفيات والعيادات ودور التقاعد ومؤسسات المعاقين وأولئك الذين يعملون على اتصال مع كبار السن أو الضعفاء، بما في ذلك في المنزل".

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