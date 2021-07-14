الصحف اللبنانية: مصر من أكثر الدول المنخرطة فى جهود حل الأزمة بلبنان

أ ش أ

اعتبرت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء أن زيارة رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري إلى القاهرة اليوم ستكون مهمة في إطار الدفع لحلحلة ملف تشكيل الحكومة المتعثر منذ قرابة 9 أشهر بسبب خلافات بين الرئيس اللبناني ميشال عون وفريقه السياسي في التيار الوطني الحر من جهة وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري وفريقه السياسي في تيار المستقبل من جهة أخرى.

وتحت عنوان "تحرك متعدد الدول لاستدراك اعتذار الحريري"، أكدت صحيفة النهار اللبنانية في عددها الصادر اليوم أن مصر من أكثر الدول المنخرطة في جهود اللحظة الأخيرة لمنع حصول تداعيات ‏خطرة لأي احتمال لتنحي الحريري سعياً الى إبقاء مسار الجهود مركزاً على تشكيل ‏حكومة برئاسة الحريري.

وأضاف أن الهدف من هذه الجهود تحصين لبنان بحزام أمان الحد الأدنى الذي يحول دون اختلالات ‏سياسية واجتماعية دقيقة إضافية.

من جانبها، اعتبرت صحيفة اللواء اللبنانية أن زيارة الحريري لمصر تهدف إلى حسم وضع تشكيل الحكومة، وخصوصا أنها تأتي قبل ساعات من اعتزام رئيس الحكومة المكلف تقديم تشكيل وزاري جديد للرئيس اللبناني ميشال عون يضم 24 وزيرا ويعول عليه كثيرا في تجاوز الخلافات القائمة.

وأكدت الصحيفة في عددها الصادر اليوم أن زيارة الحريري لمصر تأتي ضمن الجهود المكثفة لإخراج لبنان من الأزمات التي يوجهها .

وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة نداء الوطن تقريرا في صفحتها الأولى يؤكد أن الأنظار تتجه اليوم إلى زيارة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري إلى القاهرة معتبرين أن هذه الزيارة حاسمة قبل موعد مرتقب مع الرئيس اللبناني في بعبدا، معتبرة أن الساعات المقبلة ستشهد زخما كبيرا على مستوى ملف تشكيل الحكومة.

وكان رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري قد بدأ اليوم زيارة الى مصر لبحث آخر المستجدات والاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.