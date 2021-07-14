اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السلطات العراقية تعلن اتخاذ اجراءات لتحديد هوية جثث ضحايا "الحسين" المجهولة

الأربعاء، 14 يوليه 2021 10:10 ص
السلطات العراقية تعلن اتخاذ اجراءات لتحديد هوية جثث ضحايا "الحسين" المجهولة رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة العراقية أن الحصيلة الرسمية لفاجعة حريق مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار بلغت 60 قتيلا.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء أنه بعد اتمام اجراءات الدفاع المدني والطب العدلي في محافظة ذي قار بلغ مجموع قتلى حادثة مستشفى الحسين 39 قتيلا معلوم الهوية و 21 قتيلا مجهول الهوية.
وأشار البيان إلى أنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هويات الجثث مجهولة الهوية، وسيتم الإعلان عن ذلك حال إكمال الاجراءات الطبية العدلية اللازمة.
واندلع الحريق في مركز النقاء في مستشفى الحسين التعليمي الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد في مدينة الناصرية جنوبي العراق أمس الأول الاثنين، وهو ثاني حريق في مستشفى لعزل مرضى (كوفيد-19) خلال 3 أشهر.
وأشارت تقارير الشرطة الأولية إلى أن انفجار خزان أوكسجين داخل جناح مرضى كورونا بالمستشفى هو السبب المحتمل للحريق.
وذكرت وزارة الصحة العراقية أن ما يتم تداوله من أرقام للضحايا في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي، غير صحيح، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والبيئة هي المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات والاحصائيات.


العراق

مستشفى الحسين

حريق مستشفى الحسين

ضحايا حريق مستشفى الحسين

محافظة ذى قار

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