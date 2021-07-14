السلطات العراقية تعلن اتخاذ اجراءات لتحديد هوية جثث ضحايا "الحسين" المجهولة

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أعلنت وزارة الصحة العراقية أن الحصيلة الرسمية لفاجعة حريق مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار بلغت 60 قتيلا.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء أنه بعد اتمام اجراءات الدفاع المدني والطب العدلي في محافظة ذي قار بلغ مجموع قتلى حادثة مستشفى الحسين 39 قتيلا معلوم الهوية و 21 قتيلا مجهول الهوية.

وأشار البيان إلى أنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هويات الجثث مجهولة الهوية، وسيتم الإعلان عن ذلك حال إكمال الاجراءات الطبية العدلية اللازمة.

واندلع الحريق في مركز النقاء في مستشفى الحسين التعليمي الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد في مدينة الناصرية جنوبي العراق أمس الأول الاثنين، وهو ثاني حريق في مستشفى لعزل مرضى (كوفيد-19) خلال 3 أشهر.

وأشارت تقارير الشرطة الأولية إلى أن انفجار خزان أوكسجين داخل جناح مرضى كورونا بالمستشفى هو السبب المحتمل للحريق.

وذكرت وزارة الصحة العراقية أن ما يتم تداوله من أرقام للضحايا في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي، غير صحيح، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والبيئة هي المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات والاحصائيات.