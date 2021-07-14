اليوم السابع
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الاقتصادية تنظر فرض الحراسة على مدارس بريتش إنترناشيونال كوليدج

الأربعاء، 14 يوليه 2021 04:29 م
الاقتصادية تنظر فرض الحراسة على مدارس بريتش إنترناشيونال كوليدج مدارس - ارشيفية
كتب محمد أبو عوض

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تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، دعوى فرض الحراسة القضائية على مدارس بريتش إنترناشيونال كوليدج، وشركة كابكو للاستثمار والتنمية العقارية، وشركة القطامية للانشاء والتعمير، واستلام الإدارة والريع ودفع المصروفات وتوزيع الأرباح.

وكشفت أوراق الدعوى والتي حصل "اليوم السابع"، على نسخة منها أن مقيم الدعوى طالب المحكمة بالحكم له بصفة مستعجلة بتعيين حارس قضائي علي شركة مدارس الضياء الدولية و الشركات كابكو للاستثمار والتنمية العقارية، وشركة القطامية للانشاء والتعمير، تكون مهمته استلام الإدارة و الريع و دفع المصروفات و توزيع الأرباح علي الشركاء حسب حصته حتى الفصل في النزاع وكذا فيلا عز الدين التجمع الخامس الحي الخامس المنطقة الثانية قطعة 1 القاهرة الجديدة.

وطالبت الدعوى المحكمة ووقف التعامل مع هذه الشركات حتى انتهاء النزاع، وأكدت أنه تم عقد الجمعية العامة الغير عادية وقررت تعديل النظام الأساسي بزيادة راس مال الشركة، وفوجئ بالشركة تقدم له بيان مالي عن سنة 2014 يفيد خسارة الشركة، كما ان هناك من يستأثرون بريعها و أنه حدث نزاع فعلي وتوافرت شروط القضاء بالحراسة عملا بالمواد 729 730 مدني والمادة 45 مرافعات فأقام الدعوي . 

 

 


مدارس خاصة

بريتش انتر ناشيونال كوليدج

الدارس البريطانية

محكمة اقتصادية

مدارس الضياء الدولية

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