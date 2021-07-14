استبعاد مديرى مدرستين وإحالة عامل للتحقيق لاستغلالهم بيع ملفات التقديم لأولياء الأمور

القليوبية - إبراهيم سالم

أحال عادل داود، مدير عام إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، بمحافظة القليوبية، مديرى مدرستين تابعتين للإدارة إلى التحقيق بالشئون القانونية، مع استبعادهم من عملهم لحين الانتهاء من التحقيقات، وكذلك استبعاد وإحالة عامل مدرسة إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية لاستغلالهم بيع ملفات التقديم لأولياء الأمور.

وأوضح مدير إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، وفق بيان، أنه يأتى ذلك فى إطار جهود إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية ومدير عام الإدارة فى ضبط سير العمل بمدارس الإدارة، وعدم تعرض أولياء الأمور للاستغلال من قبل ضعاف النفوس لتحقيق أرباح مادية لأنفسهم على حساب غيرهم.

وشدد "داود" على جميع مديرى المراحل التعليمية ومديرى المدارس على عدم استغلال ولى الأمر، وعدم تحصيل أية مبالغ مالية إلا المقررة قانونا، كما ناشد جميع أولياء الأمور بأن مكتبه مفتوح أمام الجميع من أولياء الأمور لهدف إثراء العملية التعليمية وتحقيق أكبر استفادة للطلاب.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعى تداولت صورا توضح قيام مديرى مدرستين تابعتين لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، وعامل المدرسة يعرضون على أولياء الأمور بدفع مبالغ مالية نظير الحصول على ملفات التقديم لأبنائهم بالمدرسة.