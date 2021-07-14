اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 03:40 ص
أكرم القصاص
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ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى فى فلوريدا إلى 95 شخصا

الأربعاء، 14 يوليه 2021 01:00 ص
ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى فى فلوريدا إلى 95 شخصا فلوريدا
أ ش أ

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قال مسؤولون إن فرق البحث فى ركام المبنى السكني المنهار جزئياً قرب ميامي بالولايات المتحدة عثرت على ضحية أخرى ليرتفع عدد الوفيات المؤكدة إلى 95، مع تباطؤ جهود البحث بسبب المطر الغزير والتحدى المتمثل في التعرف على هوية الرفات البشرية، بحسب " وسائل إعلام أمريكية".

وقالت دانييلا ليفين كافا رئيسة بلدية مقاطعة ميامي-ديد، إن البحث يركز على 14 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين بعد نقل حمولة 892 شاحنة من الخرسانة والأنقاض يزن إجماليها نحو 8.16 مليون كيلوجرام من موقع المبنى المنهار بسيرفسايد في ولاية فلوريدا خلال الـ20 يوماً الماضية.

وقالت ليفين كافا في إفادة صحفية: "إنها مسألة علمية ومنهجية لتحديد هوية الرفات البشرية. كما قلنا، هذا العمل يصبح أكثر صعوبة بمرور الوقت، وعلى الرغم من أن فرقنا تعمل بأقصى طاقتها فإن المسألة تأخذ وقتاً".

وأردفت أن الطبيب الشرعي المحلي حدد هوية رفات 85 من بين 95 ضحية، وجرى إبلاغ عائلاتهم.

وأوضحت دانييلا ليفين كافا أن المسؤولين وأفراد أُسر الضحايا يبحثون إقامة نصب تذكاري للضحايا غير أنهم لم يقرروا بعد ما إذا النصب سيُقام في موقع الانهيار.

 


فلوريدا

كاليفورنيا

المبنى المنهار

أمريكا

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