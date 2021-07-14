اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 03:41 م
أكرم القصاص
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إعادة تشغيل وفتح مركز الجهاز الهضمى والقلب أمام المواطنين بسوهاج

الأربعاء، 14 يوليه 2021 03:33 م
إعادة تشغيل وفتح مركز الجهاز الهضمى والقلب أمام المواطنين بسوهاج المركز التخصصى للقلب والجهاز الهضمى
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت مديرية الصحة بسوهاج عن إعادة تشغيل وفتح مركز الجهاز الهضمى والقلب أمام المواطنين عقب شفاء مصابى حالات كورونا، والتراجع فى أعداد المصابين.

وأوضحت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه تم تعقيم المركز بالكامل وبصفة دورية، مشيرة إلى حصر جميع الأجهزة وصيانتها وتعقيمها بعد الإخلاء التدريجى لمرضى كورونا من المركز، سواء بالعناية المركزة والأقسام الداخلية، لافتة إلى فتح باب الاستقبال للجمهور بأقسام "الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والقسطرة القلبية، والعناية المركزة، وقسم داخلى قلب، وقسم داخلى جهاز هضمي، ومناظير الجهاز الهضمي".


مديرية الصحة بسوهاج

مركز الجهاز الهضمى والقلب

مصابى كورونا

العنايه المركزه

محافظه سوهاج

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